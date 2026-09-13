Polónia denuncia intensificação dos ataques russos

O Governo da Polónia denunciou hoje a escala da Rússia, na sequência dos ataques de drones em território ucraniano, junto da fronteira com a Polónia.

"Trata-se de uma escalada, é um novo e grande desafio para a Ucrânia e para as hipotéticas futuras vítimas da agressão russa", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, numa conferência de imprensa, em Kiev.

"Isso significa que devemos redobrar os esforços para apoiar as vítimas da agressão", acrescentou.

A Ucrânia está sob pressão crescente devido à intensificação da campanha aérea russa, que recorre a mísseis balísticos e drones.

Os ataques de Moscovo têm como alvo a rede elétrica ucraniana antes do inverno, numa estratégia que, segundo as autoridades de Kiev, visa desmoralizar a população.

Um dos ataques realizados esta manhã pela Rússia terá atingido um comboio que fazia a ligação entre Kiev e Varsóvia, de acordo com a diplomacia polaca.