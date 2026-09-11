Festa das Vindimas obriga Centro de Saúde do Estreito a encerrar mais cedo

O Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos vai encerrar, excepcionalmente, às 18 horas esta sexta-feira, devido aos constrangimentos provocados pela montagem das infra-estruturas para a Festa das Vindimas, que decorre naquela localidade entre hoje e domingo, 13 de Setembro.

De acordo com o Serviço de Saúde da Região (SESARAM), a instalação das estruturas de apoio e do palco decorre na Rua João Augusto Ornelas, onde está localizada a unidade de saúde, condicionando a circulação e dificultando os acessos ao edifício.

Apesar do encerramento antecipado, a actividade assistencial decorrerá normalmente até às 18 horas, estando assegurados o atendimento dos utentes e os cuidados de saúde programados.

O Serviço de Saúde explica que a medida pretende garantir condições de segurança e mobilidade para utentes e profissionais durante os trabalhos de montagem associados à Festa das Vindimas.