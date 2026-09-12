Estreito celebra vindimas com cortejo, tradição e José Malhoa

O Estreito de Câmara de Lobos celebra, este sábado, a tradição vitivinícola madeirense com mais uma edição da Festa das Vindimas, que terá no cortejo etnográfico um dos principais momentos do programa. O desfile percorre as ruas da freguesia a partir das 11 horas e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O cortejo reunirá dezenas de figurantes vestidos com os trajes tradicionais associados às vindimas, recriando os costumes e as vivências de outros tempos e transportando pelas ruas utensílios e objetos característicos da actividade vitivinícola. A iniciativa pretende, assim, manter viva uma tradição que continua a marcar a identidade cultural do Estreito e de Câmara de Lobos.

As celebrações começam pelas 10 horas, com uma demonstração de vindimas ao vivo, seguindo-se o cortejo etnográfico. Às 11h45, a tradição continua com a pisa e repisa ao vivo no lagar, estando ainda previsto, às 12h15, o concurso do vinho 'Quem é o mais rápido'. A manhã termina com a actuação de grupos folclóricos e, às 13h30, com o teatro 'Bolo do Caco', numa actuação pela rua.

Durante a tarde, o programa prossegue com a actuação do Grupo de Dança da Casa do Povo do Jardim da Serra, às 18h30. À noite, os Amigos da Gaita actuam no palco, pelas 19h45, seguindo-se Paulo Costa, às 21 horas.

O momento musical mais aguardado está marcado para as 22h30, com o concerto de José Malhoa. A Festa das Vindimas prolonga-se depois pela madrugada, com o DJ Ameriko Nunez, a partir das 00h30.

A iniciativa pretende recriar todo o ciclo tradicional das vindimas, desde a apanha da uva à pisa no lagar, proporcionando ao público um contacto com os costumes e práticas que fazem parte do património vitivinícola local.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 14h00 - III Edição do Seminário Funchal Educação, no Auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

- 9h00 - 13ª edição do Torneio de Golfe Vinhos Barbeito Madeira 2026 (na modalidade de stableford net), no Clube de Golf Santo da Serra

- 9h30 às 21h00 - XIV edição da iniciativa solidária 'Um Golo pela Vida', no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo

- 10h30 - Iniciativa do PS, junto à entrada da Rua João Augusto de Ornelas, junto à Igreja, Estreito de Câmara de Lobos (Festa das Vindimas)

- 11h00 - Miguel Albuquerque marca presença na Festa das Vindimas, no Estreito de Câmara de Lobos



- 13h00 - Paula Margarido visita os armazéns da Cáritas Diocesana do Funchal, na Nazaré, São Martinho

- 13h00 - Antevisão de Mitchell van der Gaag ao jogo do Marítimo com o Moreirense, no auditório Luís Calisto - Estádio do Marítimo

- 15h00 - Madeira SAD - Ac. São Pedro Sul, da I Divisão Nacional de andebol feminino, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo

- 15h30 - Nacional - Alverca, da I Liga, no Estádio da Madeira

- 16h00 - Marítimo - V. Guimarães, da I Divisão Nacional de andebol masculino, Pavilhão do Marítimo

- 17h30 - Passeio automóvel pacífico pelas ruas do Funchal, organizado pelo motoristas TVDE, para assinalar 1 ano de bloqueio administrativo à emissão de novas licenças na Região



- 18h00 - The Original White Remember – Festa Branca 2026, no Clube Naval do Funchal



- 21h30 - Final Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal 2026, no Palácio Nacional de Sintra, com transmissão televisiva na TVI

CURIOSIDADES:

- Dia Europeu da Ação na Enxaqueca, Dia Mundial dos Primeiros Socorros e Dia Internacional das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul

- Este é o ducentésimo quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam 110 dias para o termo de 2026

EFEMÉRIDES:

1297 -- O Tratado de Alcanises é assinado por D. Dinis, rei de Portugal, e Fernando IV rei de Leão e Castela, e sua mãe Maria de Molina. Fixa os limites geográficos de Portugal.

1383 - É criado o Corpo de Quadrilheiros, na dependência dos municípios, a primeira organização policial em Portugal.

1846 -- Casamento em segredo dos poetas ingleses Elisabeth Barrett e Robert Browning.

1871 -- Morre, com 31 anos, o escritor Júlio Diniz, pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, autor de "A Morgadinha dos Canaviais".

1873 -- A empresa norte-americana Remington inicia a produção industrial da primeira máquina de escrever, com sucesso comercial.

1911 -- É publicado no Diário do Governo nº. 213/1911 o decreto da reforma ortográfica de 28 de agosto.

1912 -- Apresentação do projeto da primeira autoestrada transcontinental dos Estados Unidos, a Lincoln Highway, atual Estrada 66.

1924 - Nasce Amílcar Cabral, líder da independência da Guiné-Bissau e fundador do PAIGC - Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.

1944 - II Guerra Mundial. As primeiras tropas norte-americanas entram na Alemanha.

1953 - Nikita Krushchev é eleito primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1958 - A Texas Instruments apresenta o primeiro chip.

1959 -- É lançada do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a sonda espacial soviética Lunik 2, a primeira a pousar na Lua.

1962 - O Presidente norte-americano, Jonh F. Kennedy, anuncia que os Estados Unidas da América vão colocar um homem na Lua até ao final da década.

1974 -- Deposição do Imperador da Etiópia Hailé Selassié, proclamação da República.

1981 -- Morre, com 84 anos, o editor, poeta e tradutor italiano Eugenio Montale, cofundador em 1922 do Primo tempo ("Primeira Vez"), um jornal literário. Prémio Nobel da Literatura em 1975.

1989 - O Parlamento polaco aprova o gabinete de Tadeusz Mazowiecki, primeiro Governo não comunista do país desde a II Guerra Mundial.

1990 -- Os antigos aliados da II Guerra Mundial, Reino Unido, Estados Unidos e URSS, cedem os direitos de ocupação da Alemanha. A Rerpública Federal da Alemanha e a República Democrática Alema assinam o Tratado de Reunificação, a concretizar um mês depois, que restaura a soberania do território alemão.

1991 -- É constituída a Fundação Mário Soares, em Lisboa.

1994 - Lançamento do "browser" Netscape.

1999 - O Presidente da Indonésia, Jusuf Habibie, anuncia que o seu Governo aceita o envio de uma força internacional de paz supervisionada pela ONU para Timor-Leste, como havia pedido o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

2001 -- O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), George Robertson, assegura que se os Estados Unidos invocarem o artigo V junto da organização, os aliados responderão em função do seu "julgamento e recursos", um dia após o ataque aos Estados Unidos, em Washington e Nova Iorque. O artigo V do Tratado fundador da NATO diz que "um ataque armado contra um ou mais" Estados da Aliança, "na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque contra todos, e consequentemente, todos concordam" em apoiar os países atacados à luz da Carta da ONU, recorrendo ao "uso da força armada para restaurar e manter a segurança da área euro-atlântica".

2002 - A investigadora e docente da Faculdade de Medicina de Lisboa Maria do Carmo Fonseca, 43 anos, é distinguida com o XII Prémio DuPont da Ciência, criado em 1991 em Espanha, pelo trabalho na área da genética molecular.

2003 -- Morre, aos 71 anos, o cantor norte-americano Johnny Cash, lenda da música country americana.

2005 -- O último soldado israelita abandona a Faixa de Gaza, pondo fim a uma ocupação de 38 anos do território palestiniano.

2007 - Alexandre Rukchin, vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Rússia anuncia que a Rússia ensaia a bomba de vácuo mais potente do mundo, equiparável a um projétil nuclear, mas sem contaminar o meio ambiente.

2008 -- Morre, aos 46 anos, o escritor norte-americano David Foster Wallace, autor de "Infinite Jest" e "The Broom of the System".

2009 -- Morre, com 95 anos, Norman Borlaug, cientista agrícola e patologista vegetal norte-americano, Prémio Nobel da Paz em 1970, conhecido como o pai da "revolução verde".

- Morre, aos 99 anos, Willy Ronnie, decano dos fotógrafos franceses, membro ativo do grupo Eyedea Press.2010 - Morre, com 80 anos, o realizador de cinema francês Claude Chabrol, um dos criadores da Nouvelle Vague e satirista incansável da burguesia.

2011 - O Fundo Monetário Internacional desbloqueia a segunda parcela do resgate a Portugal, de 3,98 mil milhões de euros, elevando os fundos atribuídos a Lisboa para um total de 10,43 mil milhões de euros.

2012 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, faz uma comunicação ao país em que anuncia uma descida da Taxa Social Única paga pelas empresas de 23,75 para 18 por cento, suportada por um aumento das contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social de 11 para 18 por cento, entre outras medidas a incluir no Orçamento do Estado para 2013.

2013 - O Governo aprova uma proposta de lei que estabelece a convergência de pensões entre o setor público e o setor privado, que reduz em 10% as pensões de valor superior a 600 euros.

- Morre, com 88 anos, Kiyoshi Kobayashi, mestre japonês considerado o "pai do judo português".

2016 -- Morre, com 92 anos, Arquimínio Rodrigues da Costa, o último bispo português de Macau.

2018 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, França, a proposta de reforma sobre direitos de autor no mercado único digital.

2019 - Morre, aos 78 anos, Akilisi Pohiva, primeiro-ministro de Tonga.

2020 -- O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anuncia que o eurodeputado João Ferreira é o candidato do partido nas eleições presidenciais de 2021.

2022 - O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, fala com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, sobre o reforço das operações humanitárias no país, onde a guerra já provocou a fuga de milhões de pessoas.

2025 - A pianista Maria João Pires é a vencedora da edição de 2025 do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural.

PENSAMENTO DO DIA: