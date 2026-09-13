Acidente condicionou por pouco tempo via rápida

Um acidente automóvel ocorrido esta tarde na VR1 no sentido Machico - Ribeira Brava, causou um ligeiro congestionamento que, contudo, já está resolvido.

Ao km 18 da via rápida, mais precisamente no Viaduto do Comboio, a concessionária deu conta de um acidente que causou congestionamento com cerca de 700 metros de comprimento, mas que não demorou muito a desanuviar.

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No sentido oposto, por causa de obras na Via Rápida e de acidente que ocorreu na mesma zona, ainda se sente algum congestionamento ao longo de cerca de 1,6 km.