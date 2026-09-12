JPP reivindica acesso à Via Rápida em Água de Pena

O Grupo Parlamentar do JPP considera “premente” a criação de uma solução de acesso à Via Rápida na zona de Água de Pena, em Machico, defendendo nomeadamente a construção de uma entrada no sentido Machico–Caniçal.

A posição consta de um projecto de resolução que o partido dará entrada na Assembleia Legislativa da Madeira, no qual recomenda ao Governo Regional a concretização de uma solução de acesso à Via Rápida na zona de Água de Pena, no sentido Água de Pena–Machico.

Em comunicado de imprensa, o JPP recorda que, em Dezembro de 2023, o Governo Regional terá validado uma proposta apresentada pela Comissão Política Concelhia do PSD de Machico para criar um acesso alternativo à Estrada da Queimada, através de uma entrada na Via Rápida junto ao cruzamento para o Parque Desportivo de Água de Pena, no sentido Santa Cruz–Machico. Segundo o partido, a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas anunciou então a elaboração do projecto, mas o processo não terá registado avanços desde essa altura.

O partido da oposição acrescenta que, em Agosto deste ano, foi novamente noticiado que o acesso junto ao Parque Desportivo de Água de Pena continuava por concretizar.

Luís Martins, deputado do JPP, citado na mesma nota, considera “premente passar dos anúncios à concretização”, defendendo que as decisões devem ter em conta critérios de “segurança rodoviária, funcionalidade, sustentabilidade financeira e aproveitamento racional das infraestruturas públicas existentes”.

Na iniciativa agora apresentada, o JPP defende que a solução não deve limitar-se ao acesso anteriormente anunciado e considera que as infraestruturas rodoviárias existentes na zona justificam uma avaliação integrada das possibilidades de entrada e saída da Via Rápida.

Nesse sentido, propõe que seja estudada uma entrada no sentido Machico–Caniçal, através do aproveitamento das estruturas existentes e, se necessário, da construção de uma via de aceleração, ramal ou outra solução que cumpra os requisitos de segurança e funcionalidade.