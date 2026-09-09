Poucas nuvens, vento moderado e tempo quente na Madeira
Está em vigor aviso amarelo para as elevadas temperaturas
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e no Porto Santo.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 23ºC de mínima e os 29.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 22.ºC de mínima e os 28.ºC de máxima.
Aviso amarelo por tempo quente prolongado até quarta-feira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo por tempo quente para a Costa Sul da Madeira e para o Porto Santo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Já para o Funchal está previsto céu pouco nublado ou limpo. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC