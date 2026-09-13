Incêndio em Água de Pena extinto cerca das 11h30

O incêndio que deflagrou esta manhã em Água de Pena, no concelho de Machico, foi dado como extinto cerca das 11h30, depois de quase de duas horas e meia de combate.

O fogo, que deflagrou pelas 9 horas, consumiu uma área de mato numa zona de declive e chegou a apresentar duas frentes activas, dificultando a intervenção dos meios no terreno.

A ocorrência mobilizou meios dos bombeiros de Machico, Santana e Santa Cruz, além do meio aéreo da Protecção Civil.

Valter Ferreira, adjunto do comando regional da Protecção Civil, tinha adiantado durante a manhã que o incêndio se encontrava já em fase de domínio e que a intervenção poderia ficar concluída dentro de poucos minutos.

Incêndio mobiliza três corporações e helicóptero da Proteção Civil O fogo com alguma dimensão que lavra desde esta manhã em Água de Pena está a mobilizar vários meios de três corporações e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil (como se pode ver na foto do Flightradar24).

As condições de vento sentidas na zona de Santa Cruz e Machico contribuíram para aumentar a dificuldade do combate, numa altura em que a Protecção Civil mantém o alerta para um risco acrescido de incêndio na Costa Sul da Madeira.

O responsável tinha referido que as condições meteorológicas, marcadas pelo vento e por temperaturas máximas elevadas, deverão manter-se até pelo menos dia 15, embora com alguma diminuição da intensidade.

A ocorrência em Água de Pena foi a única situação que permanecia activa esta manhã, depois de dois outros incêndios registados durante a noite, na zona da Conceição e no Porto da Cruz, terem sido entretanto extintos.