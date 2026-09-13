JPP anuncia nova fase com aposta em propostas políticas

O secretário-geral do Juntos pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, anunciou uma nova fase política do partido, que pretende reforçar a apresentação de propostas e a capacidade de intervenção, sem abandonar a fiscalização da maioria regional.

Num comunicado divulgado hoje, o dirigente defendeu que “ser oposição não é apenas criticar”, sustentando que o partido deve apresentar soluções e demonstrar “confiança de Governo, capacidade e rigor”.

Entre as matérias que o JPP pretende colocar em discussão estão uma proposta de revisão constitucional, actualmente em discussão na Assembleia Legislativa da Madeira, um regime fiscal próprio, um programa de redução da despesa pública, um plano para a agricultura e silvo-pastorícia e uma nova abordagem ao subsídio de insularidade para o sector privado.

Élvio Sousa adiantou ainda que o partido tem vindo a reforçar a sua organização interna, apontando a criação da Comissão Autárquica do JPP e da Comissão de Mulheres, a reestruturação da Juventude e a constituição da Comissão Autárquica do Funchal, além da reorganização das concelhias.

O secretário-geral do JPP afirmou que o partido está “prestes a concluir a sua organização como uma força nacional de domínio regional” e defendeu uma maior capacidade de iniciativa, preparação e formação.

Apesar da aposta numa oposição mais propositiva, Élvio Sousa assegurou que o JPP manterá a componente de fiscalização e “combate” político.