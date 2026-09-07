Intervenção urgente corta água no Laranjal

O abastecimento de água está interrompido esta manhã na zona do Laranjal, em Santo António, no Funchal, devido a uma intervenção urgente na rede de distribuição.

Segundo informou a Câmara Municipal do Funchal, os trabalhos tiveram início durante a manhã e deverão prolongar-se por cerca de sete horas. A interrupção afecta a Travessa do Laranjal, a Vereda do Laranjal Pequeno, até ao número 9/12, e a Estrada do Laranjal, até ao número 39/40.

A autarquia informa que as Águas do Funchal estão a desenvolver os trabalhos e irão procurar minimizar os incómodos provocados pela intervenção. Os consumidores considerados mais sensíveis estão a ser informados directamente e no local sobre a interrupção e a evolução dos trabalhos.