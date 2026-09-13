Acidente agrava congestionamento já provocado por obras na VR1

A situação de trânsito na Via Rápida 1 (VR1), no sentido Ribeira Brava–Machico, agravou-se com o registo de um acidente que se soma ao congestionamento já existente devido a obras na via.

Segundo a informação mais recente da concessionária, às 11h32, foi assinalado um acidente entre o km 15,5 e o km 16, no sublanço Santo António–Santa Luzia, provocando um congestionamento adicional de 0,5 km. Esta ocorrência surge imediatamente antes do troço entre o km 16 e o km 17,5, onde se mantém um congestionamento de 1,5 km motivado pelos trabalhos em curso na via, também no sentido Ribeira Brava–Machico.

Na prática, os dois constrangimentos somam-se ao longo de cerca de 2 km consecutivos, entre o km 15,5 e o km 17,5, o que deverá agravar significativamente os tempos de espera para quem circula neste sentido.

A sobreposição destas duas frentes de obra com o acidente agora registado, vêm complicar a circulação rodoviária que, aos domingos, habitualmente não tem grandes engarrafamentos.

Recomenda-se aos condutores que circulem com precaução redobrada no troço afectado, entre o km 15,5 e o km 17,5, e que considerem, sempre que possível, rotas alternativas ou o ajuste dos horários de viagem até à normalização do trânsito.