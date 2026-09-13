Sismo de magnitude 2,0 registado a norte de Porto Santo

O arquipélago da Madeira voltou a registar actividade sísmica na madrugada deste domingo. De acordo com dados oficiais do IPMA, foi detectado um sismo às 06h35 deste 13 de Setembro de 2026, com epicentro localizado a norte de Porto Santo, nas coordenadas 34,210 Norte e 16,392 Oeste.

O abalo teve magnitude 2.0 e uma profundidade de 10 km, valores que indicam tratar-se de um evento de baixa intensidade (no limiar do microsismo), sem que tenham sido reportados danos ou situações de perigo para a população.

Este é já o segundo sismo assinalado na região em menos de 24 horas. No dia anterior, 12 de Setembro, pelas 15h16 (UTC), tinha sido registado um sismo de menor magnitude (1.7, ou seja microsismo), a norte de Porto Moniz, com epicentro em 33,292 Norte e 17,150 Oeste e uma profundidade de 20 km.

A sucessão de pequenos sismos nas imediações do arquipélago madeirense enquadra-se na actividade sísmica habitual da Região, marcada pela proximidade de falhas geológicas no Atlântico Norte, mas sem registo de grandes abalos.