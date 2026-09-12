Microssismo de magnitude 1,9 registado no mar da Madeira

Um microssismo de magnitude 1,9 foi registado esta madrugada no monte submarino Josephine, no Atlântico, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo ocorreu às 02:59:57 (hora UTC), a 10 quilómetros de profundidade, com o epicentro nas coordenadas 36,995 graus Norte e 14,6 graus Oeste. O IPMA identifica como referência o monte Josephine.

O Josephine integra a elevação submarina Madeira-Tore, uma estrutura geológica que se prolonga entre a Madeira e a costa portuguesa e que inclui vários montes submarinos. O topo do Josephine encontra-se a menos de 200 metros da superfície do oceano.

O registo surge dois dias depois de o IPMA ter assinalado, na área do arquipélago da Madeira, um sismo de magnitude 2,4 a norte do Porto Santo. Na mesma data, foi registado outro abalo, de magnitude 1,6, a nordeste de Machico, a 33 quilómetros de profundidade.

Os registos não permitem, por si só, estabelecer uma relação entre os diferentes eventos. O IPMA classifica a sismicidade do arquipélago da Madeira como baixa, referindo que o número de sismos sentidos é reduzido.

O abalo de magnitude 1,9 é considerado um microssismo, por se situar abaixo dos 2,0. O evento de magnitude 2,4 registado a norte do Porto Santo, dois dias antes, já ultrapassa esse limiar, embora continue a corresponder a um sismo de baixa magnitude.