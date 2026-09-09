Incêndio florestal na Ribeira Brava mobiliza quatro corporações e meio aéreo
No terreno estão 24 operacionais no combate às chamas
Um incêndio florestal está activo, neste momento, no Caminho do Pomar da Rocha, na Ribeira Brava. O alerta foi dado à Protecção Civil na sequência da identificação de uma coluna de fumo.
Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar junto da Protecção Civil, no local estão quatro corporações, Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e Bombeiros Voluntários da Calheta, num total de 24 operacionais.
O combate conta ainda com o meio aéreo da Protecção Civil, que está a efectuar descargas sobre a zona afectada.
Apesar da ocorrência, não há, para já, casas ou vidas em perigo. Os meios permanecem no terreno a combater o incêndio.
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