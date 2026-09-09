Cinema ao ar livre com 'casa cheia' no Parque de Santa Catarina

São muitos apreciadores de uma boa sessão se cinema que não quiseram perder, esta noite, o filme ‘O Diabo Veste Prada 2’, que dentro de instante será exibido no ecrã gigante montado no Parque de Santa Catarina.

Trata-se da iniciativa 'Cinema da Praça' promovida por todo o país pela cadeia de supermercados Continente, que chega também ao Funchal.

Veja algumas fotografias do ambiente, captadas pelo repórter de imagem Rui Silva, da ASPRESS.