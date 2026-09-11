Cinema na Praça juntou centenas de pessoas no Funchal

O Parque de Santa Catarina, no Funchal, transformou-se na noite de quarta-feira, numa sala de cinema ao ar livre, ao receber o Cinema na Praça Continente, iniciativa itinerante que levou centenas de pessoas a assistir, gratuitamente, ao filme 'O Diabo Veste Prada 2'.

De acordo com o comunicado remetido às redacções, a sessão contou com o apoio institucional da Câmara Municipal do Funchal e juntou famílias, grupos de amigos e diferentes gerações, numa noite marcada pela forte adesão do público madeirense. Com o Parque de Santa Catarina como cenário, a iniciativa proporcionou uma experiência diferente de cinema, aliando a exibição do filme ao convívio e à ocupação do espaço público.

O Cinema na Praça percorre diferentes cidades do país, numa iniciativa promovida pelo Continente com o objectivo de aproximar o cinema das comunidades e proporcionar sessões de acesso gratuito.

Depois da passagem pelo Funchal, a programação prossegue até 26 de Setembro, data em que será realizada a última sessão, na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.