JPP acusa PSD de falhar entrega de 60 casas prometida para Junho em Câmara de Lobos
Miguel Ganança contrapõe atraso na habitação social ao custo da "máquina de promoção" do presidente da Câmara, que estima em mais de 10 mil euros por mês
Miguel Ganança, deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) e vereador na Câmara de Lobos, exigiu esta segunda-feira ao Governo Regional, ao IHM e ao presidente da autarquia explicações sobre 60 habitações que o PSD prometeu entregar até ao final de junho e que, já em setembro, continuam por ocupar.
Em 21 de Março, Miguel Albuquerque e Celso Bettencourt anunciaram a entrega dos 15 apartamentos do Jardim da Serra até ao final de junho. Dez dias depois, o deputado do PSD Sérgio Oliveira alargou o compromisso, anunciando que 60 habitações no concelho seriam entregues dentro do mesmo prazo — número que corresponde à soma dos 15 fogos do Jardim da Serra, 25 do Ribeiro Real e 20 do Rancho.
Segundo o JPP, visitas realizadas no terreno confirmaram que estes empreendimentos continuam desabitados. Também os três apartamentos municipais da Estrada José Avelino Pinto, no sítio do Limoeiro, cuja conclusão o presidente da Câmara tinha anunciado para junho, permanecem em obra.
Miguel Ganança contesta o desfasamento entre as datas avançadas e a realidade: "Se eram estes os empreendimentos incluídos no anúncio, a promessa não foi cumprida. Se eram outros, o Governo Regional e o PSD devem dizer quais e demonstrar quantas chaves foram efetivamente entregues", afirmou.
O deputado estabelece um contraste entre o atraso na habitação e os gastos do executivo municipal em comunicação institucional. De acordo com o JPP, os dois contratos externos de comunicação e imagem representam uma despesa média superior a 7.700 euros por mês, valor que sobe quando somados os custos com recursos humanos municipais afetos à mesma área - podendo o total ultrapassar os 10 mil euros mensais.
Para Miguel Ganança, este é um "despesismo promocional difícil de aceitar" enquanto famílias aguardam pelas chaves das casas prometidas, e defende que o presidente da Câmara tem a obrigação de esclarecer publicamente o custo total dessa estrutura de comunicação.
O JPP sublinha que, para quem espera por uma casa, os mais de três meses de atraso não são uma questão administrativa menor, representando mais tempo a pagar rendas elevadas, a viver em condições inadequadas ou a adiar decisões de vida importantes.
O partido exige que o Governo Regional, o IHM e a Câmara Municipal esclareçam publicamente quantas das 60 habitações foram já entregues, que procedimentos ainda estão pendentes e qual a data concreta prevista para a conclusão de cada empreendimento. "As famílias de Câmara de Lobos não vivem de anúncios, visitas ou vídeos. Precisam de respostas concretas", concluiu Miguel Ganança.