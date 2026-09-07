JPP acusa PSD de falhar entrega de 60 casas prometida para Junho em Câmara de Lobos

Miguel Ganança, deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) e vereador na Câmara de Lobos, exigiu esta segunda-feira ao Governo Regional, ao IHM e ao presidente da autarquia explicações sobre 60 habitações que o PSD prometeu entregar até ao final de junho e que, já em setembro, continuam por ocupar.

Em 21 de Março, Miguel Albuquerque e Celso Bettencourt anunciaram a entrega dos 15 apartamentos do Jardim da Serra até ao final de junho. Dez dias depois, o deputado do PSD Sérgio Oliveira alargou o compromisso, anunciando que 60 habitações no concelho seriam entregues dentro do mesmo prazo — número que corresponde à soma dos 15 fogos do Jardim da Serra, 25 do Ribeiro Real e 20 do Rancho.

Segundo o JPP, visitas realizadas no terreno confirmaram que estes empreendimentos continuam desabitados. Também os três apartamentos municipais da Estrada José Avelino Pinto, no sítio do Limoeiro, cuja conclusão o presidente da Câmara tinha anunciado para junho, permanecem em obra.

Miguel Ganança contesta o desfasamento entre as datas avançadas e a realidade: "Se eram estes os empreendimentos incluídos no anúncio, a promessa não foi cumprida. Se eram outros, o Governo Regional e o PSD devem dizer quais e demonstrar quantas chaves foram efetivamente entregues", afirmou.

O deputado estabelece um contraste entre o atraso na habitação e os gastos do executivo municipal em comunicação institucional. De acordo com o JPP, os dois contratos externos de comunicação e imagem representam uma despesa média superior a 7.700 euros por mês, valor que sobe quando somados os custos com recursos humanos municipais afetos à mesma área - podendo o total ultrapassar os 10 mil euros mensais.

Para Miguel Ganança, este é um "despesismo promocional difícil de aceitar" enquanto famílias aguardam pelas chaves das casas prometidas, e defende que o presidente da Câmara tem a obrigação de esclarecer publicamente o custo total dessa estrutura de comunicação.

O JPP sublinha que, para quem espera por uma casa, os mais de três meses de atraso não são uma questão administrativa menor, representando mais tempo a pagar rendas elevadas, a viver em condições inadequadas ou a adiar decisões de vida importantes.

O partido exige que o Governo Regional, o IHM e a Câmara Municipal esclareçam publicamente quantas das 60 habitações foram já entregues, que procedimentos ainda estão pendentes e qual a data concreta prevista para a conclusão de cada empreendimento. "As famílias de Câmara de Lobos não vivem de anúncios, visitas ou vídeos. Precisam de respostas concretas", concluiu Miguel Ganança.