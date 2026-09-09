Há 26 anos os trabalhadores do Aeroporto da Madeira ficavam fora da festa

Há 26 anos, o DIÁRIO dava conta da insatisfação dos trabalhadores da Novapista perante a ausência de convites para a festa de inauguração da pista do Aeroporto da Madeira, marcada para 15 de Setembro de 2000.

A obra encontrava-se na fase final e o número de trabalhadores já tinha diminuído. Muitos dos operários que participaram na construção aguardavam o momento de celebrar uma empreitada na qual tinham trabalhado diariamente. No entanto, centenas de trabalhadores afirmavam não ter recebido convite para o arraial nem para o almoço de inauguração.

A situação gerou protestos e pedidos de esclarecimento junto da ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira. Segundo a comissão sindical, as hierarquias tinham sido convidadas, mas permaneciam dúvidas sobre a presença dos trabalhadores na celebração.

Fernando Gaudêncio, da comissão sindical, defendia que, devido ao elevado número de operários, não seria possível levar todos à cerimónia inaugural, mas considerava que os trabalhadores deveriam estar representados pelos seus delegados sindicais. Já na festa prevista para a zona do dique, junto à pista, entendia não haver razão para deixar de fora quem tinha participado na construção da obra.

A comissão sindical também reclamava falta de informação sobre as condecorações previstas para alguns trabalhadores e sobre o futuro dos operários estrangeiros que ainda permaneciam na obra. Perante a possibilidade de os trabalhadores continuarem sem convite, foi admitida uma manifestação de protesto durante o dia da inauguração.