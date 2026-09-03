Identificados dois suspeitos com passaporte russo em caso de drone no aeroporto de Leipzig

A polícia criminal alemã identificou o ADN de dois homens com passaporte russo suspeitos de levarem um drone explosivo para o aeroporto de Leipzig, uma tentativa de atentado que Berlim imputou à Rússia, noticiou hoje a imprensa alemã.

Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung (SZ) e as radiotelevisões públicas regionais NDR e WDR, o primeiro suspeito, um cidadão bielorrusso que também possui passaporte russo, entrou no espaço Schengen com um visto de turista italiano emitido em Minsk.

Este homem já tinha chamado a atenção das autoridades por crimes cometidos nos países bálticos, indicaram os três órgãos de comunicação social alemães.

Acredita-se que o segundo suspeito, que possuía um passaporte letão e outro russo, de acordo com a NDR e a WDR, e nasceu na Rússia, segundo o SZ, terá agido como coordenador logístico e instrutor do ataque.

Chegado à Alemanha no final de julho, via aeroporto de Berlim, alugou uma viatura para viajar até à região de Leipzig, no leste, e abandonou o país dois dias antes da data prevista para o ataque, segundo as mesmas fontes.

Os dois homens foram identificados graças a vestígios do seu código genético (ADN) encontrados pela polícia forense nas imediações do aeroporto: num drone, numa lata de conserva cheia de explosivos e numa antena fixada numa árvore.

As bases de dados europeias permitiram estabelecer correspondências na Lituânia e na Finlândia, corroboradas por informações dos serviços secretos, informou a comunicação social alemã.

A Alemanha anunciou na terça-feira medidas de retaliação contra a Rússia, depois de a ter acusado de enviar no início de agosto o drone carregado com explosivos para o aeroporto de Leipzig, um centro militar fundamental para o Exército alemão e para a NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).

O drone foi descoberto na área com segurança das operações de carga, perto de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo drone atingiu um avião de carga da empresa de distribuição DHL minutos depois.

Segundo a imprensa alemã, outro drone foi posteriormente encontrado no aeroporto, igualmente com vestígios de substâncias explosivas.

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, declarou que "os inquéritos policiais, os métodos de operação e as informações dos serviços secretos" alemães apontam para "responsabilidade russa na tentativa de atentado no aeroporto de Leipzig".

O Presidente russo, Vladimir Putin, condenou na terça-feira "mais um erro grosseiro" por parte da Alemanha, que se tornou o principal apoio financeiro da Ucrânia, e a diplomacia russa anunciou hoje ter convocado o encarregado de negócios alemão em Moscovo.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Alemanha e vários outros Estados europeus têm regularmente imputado ao Kremlin operações de destabilização, espionagem e sabotagem nos seus territórios.