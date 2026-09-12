FC Porto continua líder e 100% vitorioso

O campeão FC Porto manteve-se hoje 100% vitorioso na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, que lidera isolado, ao vencer no terreno do Casa Pia, após reviravolta, por 4-1, na sexta jornada.

Em Rio Maior, Henrique Araújo marcou o primeiro golo do lanterna-vermelha, aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas os 'dragões' empataram, ainda na primeira parte, por André Silva, aos 45+3, chegando à goleada com tentos de Kiwior, aos 60, Borja Saínz, aos 66, e Santiago Giménez, também de penálti, aos 90+1.

O FC Porto vai chegar ao clássico com o Benfica, na próxima jornada, isolado no primeiro lugar, com 18 pontos, mais cinco do que os rivais lisboetas, que só jogam no domingo, enquanto o Casa Pia também continua sozinho no 18.º e último lugar, com um ponto.