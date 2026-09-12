Nacional tenta travar derrotas e FC Porto manter pleno
Duelo com o Alverca marca estreia do treinador Alexandre Santos no comando dos alvinegros
O FC Porto visita hoje o lanterna-vermelha Casa Pia, na sexta jornada da I Liga de futebol, à procura de manter o pleno de vitórias e a liderança isolada, em Rio Maior, onde perdeu pela primeira vez em 2025/26.
O atual campeão nacional sofreu o primeiro desaire da época passada à 20.ª jornada (2-1), em Rio Maior, casa emprestada da formação lisboeta, agora última classificada.
O FC Porto procura o sexto triunfo na I Liga no mesmo número de jogos, depois de ter sofrido a primeira derrota da época a meio da semana, frente aos ingleses do Manchester City (2-0), na jornada inaugural da Liga dos Campeões.
Do outro lado vai ter um Casa Pia que ainda não venceu e que tem apenas um ponto somado, com um empate e quatro derrotas, uma delas por 7-0, na receção ao Benfica.
Em caso de triunfo, os 'azuis e brancos' mantêm, pelo menos, dois pontos de vantagem sobre Benfica e Sporting, equipas que jogam no domingo com Gil Vicente, em casa, e Famalicão, fora, respetivamente.
No jogo que abre a ronda, o Nacional, que é 12.º, com quatro pontos, recebe o Alverca, 16.º, com dois, num duelo entre duas equipas em séries negativas.
Os madeirenses, que vão estrear o treinador Alexandre Santos, somam três derrotas consecutivas na prova, enquanto o Alverca ainda não ganhou, com dois empates e três desaires.
Treinador do Nacional quer estrear-se com um bom resultado frente ao Alverca
O treinador do Nacional, Alexandre Santos, afirmou hoje ser fundamental conseguir um "bom resultado" na receção ao Alverca, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no jogo que marca a sua estreia no comando técnico da equipa.
Também hoje, o Académico de Viseu, 10.º, com cinco pontos, recebe o Vitoria de Guimarães, que é 11.º, com menos um. Os viseenses conseguiram na última jornada o primeiro triunfo, enquanto os vimaranenses não ganham há dois jogos.
Programa da sexta jornada
- Sábado, 12 set:
Nacional - Alverca, 15:30
Casa Pia - FC Porto, 18:00
Académico de Viseu - Vitória de Guimarães, 20:30
- Domingo, 13 set:
Benfica - Gil Vicente, 18:00
Arouca - Santa Clara, 18:00
Famalicão - Sporting, 20:30
- Segunda-feira, 14 set:
Rio Ave - Estrela Amadora, 18:45
Moreirense - Marítimo, 20:15
Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:45