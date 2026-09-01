Avançado Deniz Gül deixa o FC Porto rumo ao Galatasaray

O futebolista internacional turco Deniz Gül deixou o FC Porto para rumar ao Galatasaray, numa operação que permitiu ao campeão português um encaixe de 10 milhões de euros (ME), confirmaram hoje os 'azuis e brancos'.

"O FC Porto chegou a acordo com o Galatasaray Spor Kulübü para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e de 100% dos direitos económicos de Deniz Gül pelo valor fixo de 10 ME, acrescido de uma remuneração variável máxima de 1 ME em função do cumprimento de certos objetivos", pode ler-se no comunicado dos portistas, publicado no seu sítio oficial na Internet.

Segundo o FC Porto, o emblema de Istambul encarrega-se do pagamento do mecanismo de solidariedade a clubes terceiros, enquanto os 'dragões' assumem os encargos de intermediação, correspondentes a 10% do valor da transferência.

Deniz Gül, de 22 anos, chegou ao FC Porto no início da época 2024/25, vindo do Hammarby, da Suécia, tendo somado nove golos e duas assistências em 71 jogos realizados ao serviço da equipa portista, ao longo de pouco mais de duas épocas.

Na 'sombra' de Samu, principal referência do clube para a frente de ataque desde a sua chegada, conseguiu maior protagonismo na segunda metade da última época, a partir da lesão do internacional espanhol, embora não se tenha conseguido aproximar dos números do colega de posição.

A chegada do mexicano Santiago Giménez, oficializado na segunda-feira como reforço do FC Porto, retirou espaço a Gül, que, apesar das dificuldades de afirmação, abandona a cidade 'invicta' com um campeonato nacional (2025/26) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2026/27) no seu currículo.

O Galatasaray, tetracampeão turco, visita o Sporting no dia 09 de setembro, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e conta com o extremo internacional português Rafael Leão, que contratou aos italianos do AC Milan.