Kremlin diz que encontro Putin-Zelensky no G20 em Miami "é impossível"

Um encontro entre os Presidentes russo e ucraniano, na cimeira do G20 em Miami, nos Estados Unidos, em dezembro, "é impossível", disse hoje o porta-voz do Kremlin, em Nova Deli.

"É impossível", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à agência de notícias France-Presse (AFP), rejeitando assim uma proposta do líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O porta-voz da presidência russa reiterou a exigência de Moscovo de que tal encontro se realize na capital russa, depois de ter declarado antes à agência de notícias estatal russa Tass que a decisão sobre a deslocação de Vladimir Putin a Miami ainda não tinha sido tomada.

"Ainda não sabemos se iremos ou não a Miami", referiu Peskov.

Numa entrevista à rádio alemã Deutsche Welle, o Presidente ucraniano disse estar disponível para se encontrar com o homólogo russo durante a cimeira do G20, em dezembro.

Questionado sobre se se encontraria com Putin nessa reunião, caso os dois dirigentes fossem convidados, Zelensky respondeu: "Sim, claro. Temos de ir. Temos de nos encontrar, falar e tomar decisões".

"Não são as palavras que contam. O que eu lhe vou dizer ou o que ele me quer dizer não tem importância. (...) Só o resultado conta", acrescentou.

Washington tentou recentemente relançar os esforços diplomáticos, há muito estagnados, para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com a visita dos enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner a Moscovo e Kiev no fim de semana passado.

Putin e o Presidente norte-americano, Donald Trump, também discutiram a guerra na semana passada, numa conversa telefónica "de extrema franqueza", disse o Kremlin.

Zelensky declarou na entrevista que a visita dos enviados norte-americanos era um "bom sinal" e que era importante a dupla ter-se deslocado tanto a Kiev como a Moscovo. "É uma marca de respeito pelo nosso povo", salientou.

Os Estados Unidos assumem este ano a presidência do G20.

No início de setembro, o ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, foi recebido numa reunião do G20 na Carolina do Norte, provocando "mal-estar" entre os aliados europeus da Ucrânia.

A diplomacia russa declarou já que Moscovo vai enviar alguns responsáveis a uma reunião do G20 dedicada à energia, em Houston, na próxima semana.

Criado em 1999, o G20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia.