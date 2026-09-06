Putin diz que "situação não é fácil" perante enviados da Casa Branca

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que "a situação não é fácil", no início do encontro com os enviados da Casa Branca em Moscovo para procurar reavivar o processo de paz com a Ucrânia.

"A situação com que vamos lidar hoje não é, claro, fácil", disse Putin.

O líder russo começou o encontro a transmitir, "em primeiro lugar, os melhores votos" ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na sexta-feira, Trump confirmou que os seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner viajariam para Moscovo e Kiev este fim de semana, para procurar reavivar as conversações entre Rússia e Ucrânia, para pôr fim à guerra.

Os dois países em guerra anunciaram a suspensão dos ataques entre hoje e segunda-feira, durante a visita dos representantes norte-americanos.

Depois do encontro com Trump, os enviados deverão ser recebidos em Kiev pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, naquela que será a primeira reunião entre os dois negociadores e o líder ucraniano. Witkoff e Kushner já se reuniram várias vezes com as autoridades russas.

A viagem ocorre um ano depois de Trump ter recebido Putin no Alasca em agosto de 2025, numa tentativa de acabar com a guerra, uma das promessas de campanha do republicano. A reunião, no entanto, terminou sem acordo.

Trump está a tentar reintegrar a Rússia no palco internacional, tendo convidado Moscovo a participar nas reuniões dos ministros das Finanças do G20 realizadas na semana passada, na Carolina do Norte (Estados Unidos).

A ofensiva militar russa contra o território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).