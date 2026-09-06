Zelensky diz que solução para questão territorial exige encontro com Putin

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a questão territorial, central no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, só pode ser resolvida em encontros entre chefes de Estado.

"Quero manter a minha posição, que é a de que questões tão complexas só podem ser resolvidas ao nível dos líderes", afirmou numa conferência de imprensa após as suas primeiras conversações em Kiev com os emissários do presidente norte-americano, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Zelensky tem vindo a apelar há muito tempo a um encontro com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para resolver a questão dos territórios, algo a que o Kremlin se recusa.

Os dois representantes da Casa Branca reuniram-se hoje com o Presidente Zelensky - pela primeira vez em Kiev -, depois de, na véspera, terem sido recebidos no Kremlin pelo líder russo, Vladimir Putin.

Zelensky declarou ainda na conferência de imprensa que, apesar da sua avaliação "positiva" das conversações com os emissários americanos, a guerra contra a Rússia parece destinada a continuar este inverno, "pelo menos por enquanto".

"Esperamos sinceramente chegar a acordos com os nossos parceiros americanos e contamos com o apoio dos nossos parceiros europeus, se a guerra se prolongar durante o inverno, o que parece ser o caso neste momento", afirmou o presidente ucraniano.

Após o encontro em Kiev, teve início uma sessão de conversações envolvendo os dois enviados dos EUA, a delegação ucraniana e responsáveis pela segurança nacional da União Europeia.

Na sexta-feira, Trump declarou que Witkoff e Kushner levariam a Moscovo e Kiev "uma proposta para acabar com a guerra" iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Desde que regressou à Casa Branca, no início de 2025, Donald Trump iniciou várias rondas de negociações para encontrar uma saída para a guerra desencadeada pela invasão russa, a mais mortífera na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Estas estas tentativas do presidente norte-americano, prém, até agora não levaram a qualquer progresso concreto.

As negociações estagnaram principalmente na questão territorial, com Moscovo a exigir que o exército ucraniano se retire totalmente da região oriental de Donetsk -- o seu objetivo prioritário --, o que Kiev recusa categoricamente.

No início da campanha que levou ao seu segundo mandato, Trump chegou a dizer que acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia "em um dia", se estivesse na Casa Branca, numa crítia ao seu antecessor, Joe Biden.