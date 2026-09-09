Albuquerque quer reforçar ligações da Madeira aos EUA e aponta a Miami

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou esta quarta-feira que a Região está a desenvolver diligências para reforçar as ligações aéreas com os Estados Unidos, apontando Miami como um dos destinos que poderá ser assegurado no futuro.

Durante a visita do embaixador dos Estados Unidos em Portugal, John Joseph Arrigo, Albuquerque destacou a “óptima relação” entre a Madeira e os EUA, considerando o país “amigo” da Região e defendendo o reforço das relações comerciais, científicas e turísticas.

Embaixador dos EUA destaca resiliência norte-americana e elogia Madeira O embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal, John Joseph Arrigo, reuniu-se esta quarta-feira, na Madeira, com o presidente do Governo Regional. Na ocasião, aos jornalistas, afirmou que os EUA “não cedem, não quebram e nunca esquecem”, ao recordar os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, que provocaram a morte de quase 3.000 pessoas.

O governante salientou o sucesso da actual operação aérea da United entre a Madeira e Nova Iorque, considerando que o seu desempenho económico poderá ser determinante para garantir novas rotas. “A melhor forma de garantir essa operação é a operação ser um sucesso. Se os aviões tiverem pessoas, se tiverem sucesso económico, como está a ter a operação de Nova Iorque, é garantido”, afirmou.

Miami surge assim como uma das possibilidades em análise, nomeadamente pela existência de uma significativa comunidade madeirense naquela região dos EUA.

Albuquerque destacou ainda a comunidade madeirense nos EUA, que classificou como “trabalhadora” e “muito bem integrada”, salientando que muitas famílias já se encontram na terceira e quarta geração.

Questionado sobre o futuro do Centro Educativo da Madeira, o presidente do Governo Regional limitou-se a afirmar que a decisão sobre o destino do edifício será tomada posteriormente, estando em cima da mesa a possibilidade de instalação de uma comunidade terapêutica.