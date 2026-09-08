Trump pede fim da guerra a Putin, que diz não ter "planos hostis" contra Europa

O presidente norte-americano, Donald Trump, apelou hoje ao homólogo russo, Vladimir Putin, para um fim rápido da guerra na Ucrânia, numa conversa telefónica em que este garantiu não ter "planos hostis" contra a Europa.

"Trump expressou claramente a ideia de que seria desejável um fim rápido do conflito, o que abriria imediatamente caminho para o pleno restabelecimento das relações entre os Estados Unidos e a Rússia", disse o conselheiro político do Kremlin (presidência russa), Yuri Ushakov, numa conferência de imprensa por telefone.

O inquilino da Casa Branca (presidência norte-americana) expressou também interesse em que esse "progresso ocorra durante o seu mandato presidencial", que termina em janeiro de 2029.

Para tal, acrescentou o conselheiro, o líder russo explicou-lhe os passos que Washington poderá "realmente" dar para "um rápido fim das hostilidades" na Ucrânia, iniciadas há quatro anos e meio com a invasão russa do país vizinho, a 24 de fevereiro de 2022.

A conversa entre os dois chefes de Estado, a primeira desde 04 de julho, centrou-se nas reuniões realizadas no fim de semana em Moscovo e Kiev pelos enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Ambos consideraram "positivos" os resultados dessas consultas e concordaram que tais contactos se manterão no futuro.

Tal como fez com os mediadores norte-americanos no sábado, Putin informou Trump sobre os progressos da campanha militar russa, "as perspetivas de avanços no campo de batalha e a conquista dos objetivos estabelecidos".

"Sobre as especulações sobre alegados planos hostis em relação a países europeus, foi sublinhado que nunca nos passaram pela cabeça planos agressivos contra a Europa", afiançou também Ushakov.

A Alemanha acusou a Rússia de estar por detrás do incidente ocorrido em agosto com um drone com explosivos no aeroporto de Leipzig, o que Putin associou às eleições regionais naquele país, ao passo que a Hungria expulsou hoje dez diplomatas russos.

O principal resultado das reuniões do fim de semana entre os mediadores norte-americanos e Putin e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi a própria retomada dos contactos após mais de seis meses de pausa, devido à guerra iniciada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão.

As conversações não deram frutos e, de facto, ambas as partes no conflito retomaram hoje os ataques às duas capitais, após uma trégua de 72 horas, embora os Estados Unidos tenham esperança de convocar em breve uma reunião trilateral, semelhante à realizada em fevereiro em Genebra, Suíça.

Os especialistas independentes consideram que o líder russo endureceu a sua posição nos últimos meses devido aos bem-sucedidos ataques ucranianos à sua retaguarda, destruindo infraestruturas logísticas, militares e energéticas.

Defendem também que as consultas com os enviados dos Estados Unidos fazem parte do esforço de guerra e que Putin não negociará a sério até ter conquistado todo o Donbass (leste ucraniano), objetivo que espera alcançar este ano, o que os especialistas pensam ser improvável.