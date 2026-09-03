Limpeza preventiva corta trânsito na Conde Carvalhal

A circulação rodoviária e pedonal está interrompida, esta tarde, na Rua Conde Carvalhal, no Funchal, devido à realização de trabalhos preventivos com recurso aos rocheiros da Direcção Regional de Estradas.

De acordo com um edital da Câmara Municipal do Funchal (CMF), publicado a 28 de Agosto, a interrupção estava prevista para hoje, 3 de Setembro, entre as 9 e as 18 horas, no troço compreendido entre o Caminho da Igreja, em São Gonçalo, e a Rua do Chão da Loba, junto à intersecção com a Rua Conde Carvalhal.

Os trabalhos decorrem junto às moradias com os números 185B e 189, sendo mantido o acesso à moradia n.º 187 durante a intervenção. Como alternativa à circulação, a autarquia indica a utilização da Estrada da Boa Nova e da Estrada da Camacha.

Contactada pelo DIÁRIO, a CMF esclareceu que a intervenção corresponde a um trabalho habitual de limpeza preventiva e de mitigação do risco naquela zona, tendo a autarquia já realizado este tipo de operação diversas vezes no local.

A Câmara apela ainda à compreensão dos utentes pelos eventuais incómodos causados e ao cumprimento da sinalização temporária instalada, bem como das indicações transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública.