Limpeza urbana no Funchal abordada em encontro nacional em Guimarães

A Câmara Municipal do Funchal está a marcar presença no 8.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana (ENLU 2026), que decorre em Guimarães desde ontem e termina amanhã.

Este ano, o encontro tem como mote "O Serviço Invisível", um tema que procura chamar a atenção para um trabalho que raramente é notado, pois quando a limpeza urbana funciona bem, os espaços estão simplesmente limpos e as ruas prontas a receber residentes, trabalhadores e visitantes, sem que ninguém repare no esforço que está por trás disso.

No âmbito do evento, o município do Funchal está a partilhar a sua experiência na área, apresentando as práticas que tem vindo a desenvolver ao nível da limpeza urbana, bem como os desafios que os serviços municipais enfrentam no dia a dia. A intervenção da autarquia inclui ainda a apresentação de soluções que visam reforçar a eficiência das operações, com particular destaque para a forma como os serviços estão organizados e para a capacidade de resposta às necessidades do concelho.

Uma nota de imprensa divulgada pela CMF refere que, para o Funchal, a participação no ENLU 2026 representa uma oportunidade de troca de conhecimento com outros municípios do país, permitindo simultaneamente acompanhar novas abordagens e soluções pensadas para o futuro da limpeza urbana.

O Encontro Nacional de Limpeza Urbana é um dos eventos de referência na agenda nacional ligada ao ambiente e à sustentabilidade urbana. A presença do Funchal no certame "reforça o seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços municipais e com a construção de uma cidade mais limpa, cuidada e sustentável".