Bebé de um ano ferida em colisão em Santo António

Uma bebé de um ano ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros na Estrada de Santa Rita, em Santo António, no Funchal.

Segundo fonte da Protecção Civil, o acidente ocorreu pelas 11 horas e resultou num ferido, a criança, que não apresentava nenhum ferimento, tendo sido transportada para o hospital por precaução por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a acompanhar a ocorrência.