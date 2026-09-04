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Motociclista ferido em colisão na Estrada da Eira do Serrado

Apresentava dores nas zonas lombar e cervical

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Um motociclista de 37 anos ficou ferido, na última noite, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, na Estrada da Eira do Serrado, em Santo António, no Funchal.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite e mobilizou uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três elementos.

À chegada ao local, a vítima apresentava dores nas zonas lombar e cervical.

Depois de assistido no local, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação.

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