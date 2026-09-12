Funchal aposta numa educação para todos

A vereadora com o pelouro da Educação da Câmara Municipal do Funchal destacou, na sexta-feira, o compromisso do Município com uma política educativa que pretende ir além do espaço escolar e envolver toda a comunidade.

A posição foi assumida na abertura da III edição do Seminário Funchal Educação, que decorre na Escola Secundária de Horácio Bento de Gouveia, subordinado ao tema “A escola que estamos a construir”.

Helena Leal sublinhou a importância de a intervenção municipal complementar o trabalho desenvolvido pelas escolas, envolvendo famílias, instituições e restante comunidade na resposta às necessidades das crianças e dos jovens.

Nesse âmbito, apontou o Projeto Educativo Municipal, que integra mais de uma centena de iniciativas ao longo do ano nas áreas da cidadania, participação, criatividade, voluntariado, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal.

A vereadora destacou também o estatuto do Funchal enquanto Cidade Amiga das Crianças, reconhecida pela UNICEF, e Cidade Educadora, considerando que estas distinções se enquadram numa estratégia destinada a reforçar a participação dos mais jovens na vida da comunidade.

O Município mantém igualmente medidas de apoio às famílias e às escolas municipais, através de investimento em equipamentos e recursos educativos, bolsas de estudo e de mérito, formação e capacitação, bem como projetos ligados à cidadania e aos valores.

“A escola que queremos é aquela que construímos todos os dias, juntos”, afirmou Helena Leal, defendendo uma atuação articulada entre escolas, famílias, instituições e comunidade.

Na intervenção, a vereadora felicitou ainda a Associação Nacional de Professores pela organização da terceira edição do seminário e deixou uma palavra de reconhecimento aos professores e restantes profissionais da Educação.