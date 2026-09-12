Alexandre Santos estreia-se no Nacional com uma mudança no onze
Novo técnico mantém a base da equipa titular
Alexandre Santos estreia-se, esta tarde, no comando técnico do Nacional na recepção ao Alverca, no Estádio da Madeira, em jogo referente à 5.ª jornada da I Liga.
Daniel Júnior entra para o lugar do lesionado Léo Santos, sendo a única alteração promovida pelo novo treinador na equipa titular.
Assim, Renato Marin mantém-se na baliza, com Chico Gonçalves, Matheus Dias, José Vítor e Wesley Gasolina a formarem o sector mais recuado. No meio-campo alinham Markus Jensen, Miguel Baeza e William Kokolo, enquanto o trio da frente é composto por Stavros Gavriel, Pablo Ruan e Daniel Júnior.
No banco de suplentes, o treinador conta ainda com: Kevyn Vinícius , João Gonçalves, Daniel de la Cruz, Ivanildo Fernandes, Matheus Iseppe, Chiheb Labidi, Matchoi Djaló, Joel Silva, Deivison, Allen Obando, Song Min-kyu, Fernando Nava
Do lado do Alverca, Sérgio Ferreira opera quatro alterações, depois da derrota caseira com o Braga: Francisco Chissumba, Diogo Spencer, Davy Gui e Dawda entram para os lugares de Baseya, Tamarit, Rayan Luccas e Vivaldo Semedo.