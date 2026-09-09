Teerão diz ter capturado drone submarino americano no estreito de Ormuz

A Armada da Guarda Revolucionária iraniana afirmou hoje que capturou um submarino não tripulado "avançado" dos Estados Unidos no estreito de Ormuz.

"As forças navais da Guarda Revolucionária capturaram um dos submarinos não tripulados mais modernos e inteligentes do exército terrorista americano à entrada do estreito de Ormuz", indicou o corpo militar de elite iraniano num comunicado citado por meios de comunicação daquele país.

A captura do drone submarino ocorreu numa "complexa operação de inteligência ao amanhecer", acrescentou a nota.

"Este submarino inteligente incorpora a tecnologia mais avançada do mundo no campo da exploração submarina e foi entregue à frota do exército terrorista americano em 2025", assegurou a Guarda Revolucionária.

Garantindo que "imagens do submarino serão transmitidas nas próximas horas".

A televisão estatal iraniana identificou o submarino como um Dive-LD, com 5,8 metros de comprimento, peso de três toneladas e capacidade para operar a profundidades de até 6.000 metros durante 10 dias.

Segundo os media iranianos, o submarino agora capturado é usado para missões de "reconhecimento e vigilância do fundo do mar, inspeção de cabos e tubagens submarinas, cartografia do fundo marinho e deteção de minas".

Na última semana, a guerra entre os Estados Unidos e o Irão intensificou-se, com ataques americanos a território e navios iranianos e o bombardeamento, como resposta, por parte de Teerão a alvos e navios americanos no Médio Oriente, tudo isto num confronto pelo controlo do Ormuz.

Numa das operações americanas morreram cinco pessoas num casamento na localidade de Sirik, no que Teerão denunciou como um crime de guerra.

O Irão bloqueou o estreito de Ormuz após o início da guerra, a 28 de fevereiro com os ataques de Israel e Estados Unidos aquele país, e transformou-o na principal medida de pressão no conflito, conseguindo paralisar quase todas as exportações de petróleo, exigindo que os navios que o queiram atravessar obtenham a autorização iraniana e atacando embarcações que tentem ultrapassar o seu bloqueio.

Os Estados Unidos, por seu lado, estabeleceram um cerco a portos e navios iranianos e, nas últimas semanas, conseguiram restabelecer parte do tráfego marítimo através do estreito ao longo de uma rota meridional próxima de Omã, segundo especialistas em petróleo e Médio Oriente.

Pelo estratégico estreito de Ormuz, passava antes da guerra um quinto dos hidrocarbonetos mundiais.

Teerão também procura impor taxas de serviço aos navios que utilizam o estreito, uma medida firmemente rejeitada por Washington e vários países da região do Médio Oriente.