IL critica Governo por deixar por cumprir promessa de acesso à via rápida em Água de Pena

A Iniciativa Liberal considera inaceitável que continue por concretizar a promessa do Governo Regional relativa à construção de um acesso à via rápida junto ao Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico. Os liberais recordam que têm alertado, há mais de dois anos, para a necessidade desta infraestrutura, destacando o seu papel na melhoria das condições de mobilidade do concelho.

“Esta é mais uma promessa do Governo Regional que continua por cumprir. Mais do que anúncios, a população de Água de Pena e de Machico precisa de soluções concretas para um problema de mobilidade que há muito é conhecido”, afirma António Nóbrega.

O partido considera que a ausência deste acesso assume particular relevância num momento em que estão em curso as obras associadas ao lançamento do cabo submarino que permitirá a ligação ao novo data center.

Este cenário torna-se ainda mais preocupante tendo em conta que a circulação na Estrada da Queimada continua limitada a um único sentido, reduzindo as alternativas de mobilidade e aumentando a pressão sobre a rede viária existente.

“A realidade no terreno demonstra a urgência desta intervenção. A Estrada da Queimada está limitada a um único sentido, as obras relacionadas com a instalação do cabo submarino estão a decorrer e temos um novo data center a caminho. Não faz sentido avançar com investimentos desta dimensão sem garantir, simultaneamente, uma rede de acessos adequada e eficiente”, salienta o liberal.

Para a IL, através de nota à imprensa, esta situação demonstra uma falta de articulação entre investimentos de grande dimensão e o planeamento das acessibilidades locais. A instalação de novas infraestruturas em Água de Pena terá necessariamente consequências na circulação rodoviária e na pressão sobre as vias existentes, tornando ainda mais urgente a criação de alternativas que permitam distribuir o tráfego e melhorar a ligação à via rápida.

“Não podemos ter investimento e desenvolvimento de um lado e acessibilidades desadequadas do outro. Se o Executivo já reconheceu, no passado, a necessidade de criar alternativas e melhorar as ligações nesta zona, então o actual enquadramento torna essa intervenção ainda mais necessária e urgente”, sublinha António Nóbrega.

Os liberais defendem, por isso, que o Governo Regional deve esclarecer quando pretende efectivamente concretizar esta ligação, qual o calendário previsto para a intervenção e por que razão uma promessa assumida há mais de dois anos continua sem execução.

“Os madeirenses estão cansados de anúncios que ficam no papel. O Governo Regional tem de assumir as suas responsabilidades e passar das palavras aos atos. Em Machico, o que se exige não é mais uma promessa, mas uma decisão que melhore efetivamente a mobilidade e as condições de circulação da população”, conclui.