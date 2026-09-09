JPP defende duas vias para concretizar ligação marítima entre Madeira e continente

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, defendeu esta quarta-feira, na abertura das jornadas parlamentares do partido, dedicadas ao tema "Ferry e Continuidade Territorial", que existem duas vias para concretizar uma ligação marítima regular entre a Madeira e o continente: a via político-institucional, através do financiamento do Estado, e a procura de uma alternativa operacional através de operadores privados.

Élvio Sousa sustentou que o transporte marítimo deve ser encarado como um direito associado à continuidade territorial e não como um benefício concedido pelo Estado. O dirigente do JPP lembrou que a Madeira é um arquipélago e argumentou que outras regiões insulares beneficiam de operações marítimas apoiadas pelos respectivos Estados, defendendo que a Região deve ter acesso a uma solução semelhante.

"Estamos aqui a falar de um direito e não de um favor que nos têm que fazer", afirmou.

Na intervenção, o secretário-geral do JPP destacou também o papel de Paulo Melich Farinha na defesa desta causa ao longo de mais de uma década, nomeadamente pela mobilização da cidadania e pela apresentação de recursos judiciais relacionados com a ligação marítima.

Élvio Sousa afirmou que o partido defende dois caminhos para concretizar a operação. Por um lado, uma intervenção do Governo da República junto das instituições europeias e no plano político e judicial para assegurar o cumprimento do princípio da continuidade territorial. Por outro, a procura de operadores que possam assegurar a ligação em condições economicamente viáveis.

O dirigente partidário recordou contactos realizados pelo JPP, em 2019, 2021 e 2022, com operadores marítimos que, segundo afirmou, apresentaram estudos e contas sobre a viabilidade económica da operação. Élvio Sousa rejeitou a ideia de que a ligação não fosse economicamente viável durante o período em que funcionou.

"Não brinquemos com as palavras a dizer que essa operação, na altura, não era rentável, não era viável", afirmou, defendendo que a discussão deve centrar-se na procura de soluções para reduzir os custos suportados pela população e melhorar a qualidade de vida dos madeirenses.

O secretário-geral do JPP citou ainda dados de um estudo segundo os quais 72% dos inquiridos consideram necessária a ligação marítima, considerando que esse resultado deve obrigar os responsáveis políticos a procurar uma solução.

"Se é desejável, e o Paulo Farinha sabe, já falámos sobre isso, os políticos têm que arranjar soluções para garantir esse desejo à população", afirmou.

Élvio Sousa rejeitou igualmente que a discussão deva ficar centrada no passado. "O passado já foi", afirmou, defendendo que as jornadas parlamentares devem servir para discutir o presente e, sobretudo, encontrar respostas para o futuro da ligação marítima.

Na parte final da intervenção, o dirigente do JPP criticou ainda os partidos que, segundo afirmou, tentam atribuir ao partido responsabilidades pelo fracasso ou pela ausência da operação quando este não esteve no Governo. Defendeu que o JPP deve continuar a assumir a sua posição e a procurar alternativas para concretizar a ligação.

Élvio Sousa concluiu manifestando a expectativa de que, no futuro, possa ser concretizada uma operação regular de transporte marítimo de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o continente.