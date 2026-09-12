Chega pede extensão dos apoios ao gasóleo à Madeira e aos Açores

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República pediu ao ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que os apoios anunciados pelo Governo para compensar o aumento dos custos dos combustíveis sejam aplicados também aos agricultores e pescadores da Madeira e dos Açores.

Em comunicado de imprensa, o partido expõe que o Governo decidiu manter até 31 de Dezembro o desconto extraordinário de 10 cêntimos por litro no gasóleo colorido destinado aos sectores agrícola, florestal, das pescas e da aquicultura, tendo anunciado ainda a manutenção e disponibilização de apoios dirigidos ao sector das pescas.

A mesma nota dá conta que, num ofício enviado ao ministro, o Chega pede esclarecimentos sobre a aplicação territorial destas medidas e defende que os profissionais das regiões autónomas possam beneficiar dos apoios nacionais.

Francisco Gomes, deputado eleito pela Madeira, salienta que os agricultores e pescadores das autonomias enfrentam os mesmos aumentos dos combustíveis e custos acrescidos associados à insularidade. “Quando o Governo anuncia milhões para ajudar a agricultura e as pescas, tem de ficar claro que a Madeira e os Açores também são Portugal”, afirma o parlamentar citado em comunicado.

Também Ana Martins, deputada eleita pelos Açores, defende que deve existir “a mesma protecção” para os profissionais das duas regiões. “Se há dinheiro público para proteger quem produz alimentos e quem vai ao mar no continente, tem de existir a mesma protecção para quem trabalha nos Açores e na Madeira”, afirma.