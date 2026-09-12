Defesas antiaéreas russas derrubam 230 drones ucranianos

As defesas antiaéreas russas derrubaram na sexta-feira à noite 230 drones ucranianos, segundo fontes oficiais, que também informaram sobre ataques inimigos em pelo menos três regiões que causaram um morto e vários feridos.

O governador da região fronteiriça de Bélgorod, Alexandr Shuváev, escreveu nas redes sociais que pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas, incluindo quatro menores, devido aos ataques de Kiev.

As autoridades de Samara, por sua vez, informaram sobre um ataque maciço de drones contra aquela região.

Como resultado, foi registado um ferido e danos em várias empresas industriais, bem como alguns edifícios residenciais.

Também houve ataques na região de Rostov, onde fontes oficiais informaram da queda de fragmentos de drones sobre várias instalações comerciais.