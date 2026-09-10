Nuvens e aguaceiros podem regressar hoje à Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, havendo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial a partir da tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste.

A par disso, deve contar com uma pequena descida de temperatura, em especial nas terras altas. Segundo o IPMA, os termómetros deverão chegar aos 29ºC na Madeira e 27ºC no Porto Santo. As mínimas deverão rondar, respectivamente, os 23ºC e 22ºC.

Para a capital madeirense, o IPMA aponta, igualmente, períodos de céu muito nublado, bem como a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial a partir da tarde. No Funchal, o vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

Para o mar, as previsões apontam, na costa Norte, para ondas de Nordeste com 1 metro, passando a ondas de Norte. Na costa Sul, conte com ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar oscilará entre os 23/25ºC.