José Manuel Rodrigues acompanha em Sintra a final das 7 Maravilhas de Portugal

Há uma última noite para decidir quais são as Novas 7 Maravilhas de Portugal e a Madeira chega a Sintra com um único candidato ainda em prova. O Jardim Monte Palace Madeira é o representante da Região na grande final, que terá lugar já este sábado, 12 de Setembro, às 21h30, em Sintra, junto ao Palácio da Vila, com transmissão pela TVI em horário nobre.

José Manuel Rodrigues estará presente na gala, numa noite que volta a colocar o património madeirense sob os holofotes nacionais e encerra um percurso iniciado há vários meses, com sete candidaturas da Região a chegarem à fase nacional do concurso.

O caminho começou com o Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, o Teleférico da Rocha do Navio e as Casas de Colmo, em Santana, a Igreja Matriz de São Jorge, o Mercado dos Lavradores, no Funchal, a Casa das Mudas, na Calheta, e o Jardim Monte Palace Madeira. Entre os sete patrimónios madeirenses que chegaram à fase de apuramento nacional, foi este último que garantiu um lugar na Finalíssima.

A participação da Madeira teve, desde o início, uma dimensão que ultrapassou a competição. Em julho, a gala realizada na Região, transmitida pela TVI, foi patrocinada pela Secretaria Regional de Economia, com o apoio da INVEST Madeira e da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM). Durante esta grande noite, alguns dos lugares mais emblemáticos do arquipélago ganharam espaço numa emissão de alcance nacional, numa montra particularmente relevante para um destino turístico cujo mercado português continua a ter um peso central.

É também aí que a iniciativa cruza património e economia. Castelos, igrejas, mercados, jardins, casas tradicionais, grandes obras e edifícios contemporâneos contam diferentes partes da história da Madeira, mas são também activos de valorização do território e de promoção do destino. A sua presença num concurso com forte exposição televisiva permite levar essa diversidade a um público muito mais vasto do que aquele que visita fisicamente a Região.

É essa dimensão que José Manuel Rodrigues tem sublinhado ao longo do projecto, defendendo a valorização do património como forma de reforçar a imagem da Madeira, afirmar aquilo que a distingue e projectar o arquipélago junto de visitantes, investidores e outros públicos nacionais.

Agora, a decisão passa para Sintra. São 21 finalistas, três por cada uma das sete categorias, e apenas sete sairão da gala com o título de Novas 7 Maravilhas de Portugal.

Entre eles estará o Jardim Monte Palace Madeira, um dos espaços mais emblemáticos da paisagem turística da Região, que leva até à última noite do concurso a possibilidade de reforçar a sua projeção nacional e, com ela, a visibilidade da Madeira enquanto destino turístico.

José Manuel Rodrigues estará em Sintra para assistir à decisão final, numa gala que encerra o percurso desta edição e que voltará a colocar o património da Madeira perante uma audiência nacional.