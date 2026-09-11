Cerca de 300 pessoas inscritas no Polo de Emprego da Ribeira Brava

Cerca de 300 pessoas estão inscritas no Polo de Emprego da Ribeira Brava, instalado na Câmara Municipal, sendo a maioria mulheres com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos.

O dado foi divulgado, esta sexta-feira, durante uma visita de trabalho da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, aos Polos de Emprego da Ribeira Brava e do Campanário.

A governante destacou a importância destas estruturas no apoio, orientação e acompanhamento das pessoas desempregadas, considerando-as "verdadeiras respostas de proximidade" para quem procura aceder a oportunidades, programas e medidas de emprego.

É fundamental estarmos no terreno, auscultarmos os profissionais e conhecermos de perto a realidade destes Polos, que desempenham um papel muito relevante no apoio aos nossos cidadãos. São verdadeiras respostas de proximidade, não apenas na procura activa de emprego, mas também no acompanhamento e na orientação de quem necessita de apoio para aceder às oportunidades, aos programas e às medidas de emprego disponíveis Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Na Ribeira Brava, entre as principais necessidades manifestadas pelos utentes estão a elaboração de currículos e o apoio na resposta a ofertas de emprego, serviços que procuram facilitar a entrada ou o regresso ao mercado de trabalho.

Também no Campanário, onde o Polo de Emprego funciona nas instalações da Casa do Povo, o apoio à procura de emprego assume um papel relevante. A estrutura regista uma média mensal de 50 atendimentos presenciais, número que sobe para cerca de 65 contactos quando são contabilizadas as assistências telefónicas.

Entre os utentes inscritos no Polo do Campanário verifica-se uma ligeira predominância de mulheres, sendo que a maioria apresenta habilitações literárias entre o 9.º e o 12.º ano de escolaridade.

Durante a visita, Paula Margarido salientou ainda a importância da concentração de diferentes serviços no edifício da Casa do Povo do Campanário, onde funcionam também a Junta de Freguesia, a Segurança Social e o Centro de Dia do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava.

Para a secretária regional, a presença destas respostas no mesmo espaço constitui "uma mais-valia" para a população, ao permitir um acesso mais "próximo, célere e articulado".

As visitas contaram com a presença do presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, da directora do Centro de Emprego, Filipa Figueira, e de representantes das entidades responsáveis pelo funcionamento dos dois Polos de Emprego.