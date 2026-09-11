Passeios ocupados por carros na Ribeira Brava
Queixa aponta estacionamentos abusivos na Rua 1.º de Dezembro
Os estacionamentos irregulares e abusivos nos passeios da Rua 1.º de Dezembro, na vila da Ribeira Brava, são alvo de críticas nas redes sociais.
A denúncia foi feita por Francelino Almeida, através de uma publicação no Facebook, na qual questiona a colocação de cântaros de flores ao longo da rua para separar os passeios da faixa de rodagem e impedir o estacionamento.
"Estacionamentos irregulares e abusivos todos os dias sobre os passeios da Rua 1.º de Dezembro na Vila da Ribeira Brava", escreve.
A publicação questiona, por isso, a eficácia da colocação daqueles elementos pela Câmara Municipal da Ribeira Brava.
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