Câmara desentope colector e põe fim a descarga de esgoto

A descarga de águas residuais num córrego afluente da Ribeira de Santo António, denunciada pelo DIÁRIO, já foi resolvida pela Câmara Municipal do Funchal.

Na sequência da notícia publicada por este jornal, uma inspecção dos serviços municipais confirmou a existência da descarga de esgoto no ribeiro, em Santo António, tendo sido identificada como causa o entupimento de um colector.

De acordo com as conclusões da inspecção camarária, a situação foi entretanto corrigida através da intervenção de uma viatura de desobstrução da Câmara do Funchal, vindo a regularizar o funcionamento do colector, interrompendo a descarga de águas residuais para a linha de água.

A ocorrência tinha sido inicialmente sinalizada ao DIÁRIO por um leitor e posteriormente confirmada no local pela reportagem. O esgoto era descarregado para um pequeno curso de água situado nas proximidades da Igreja de Santo António, onde provocava escorrências e libertava odores.

A resolução do entupimento permitiu, assim, eliminar a descarga que estava a atingir directamente o ribeiro, colocando termo à situação identificada no local.