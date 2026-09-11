Ordem dos Fisioterapeutas assinala 7.º aniversário no Funchal

A Ordem dos Fisioterapeutas assinala o seu 7.º aniversário no próximo dia 30 de setembro, com uma celebração que decorrerá em simultâneo nas cinco Direções Regionais da organização (Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores).

Na Madeira, o evento terá lugar durante a tarde, no Auditório do Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira, no Funchal, tendo como tema 'O Cálculo do Valor da Intervenção do Fisioterapeuta'.

A iniciativa pretende aproximar a Ordem dos Fisioterapeutas de entidades e personalidades com intervenção nas áreas da Saúde, Educação e políticas de saúde em Portugal, promovendo a reflexão sobre o papel e o impacto da fisioterapia.

Segundo a organização, o debate sobre o valor em saúde assume actualmente uma importância central para a sustentabilidade, qualidade e equidade dos sistemas de saúde. Nesse contexto, defende que a avaliação das intervenções não deve limitar-se à contabilização de actos, procedimentos ou volumes de produção, sendo necessário considerar o impacto efectivo dos cuidados na vida das pessoas.

Entre os aspectos a valorizar estão a funcionalidade, autonomia, qualidade de vida e participação social dos utentes, procurando colocar os resultados obtidos pelas intervenções no centro da discussão sobre o valor em saúde.