Entrada livre no Monte Palace para assinalar final das 7 Maravilhas
Iniciativa assinala a grande final nacional do concurso e permite que os residentes possam visitar o espaço sem pagar entrada
Os residentes na Madeira terão entrada gratuita, este sábado, no Jardim Tropical Monte Palace, no âmbito da realização da grande final nacional do concurso 7 Maravilhas.
A iniciativa pretende assinalar a noite em que será conhecido os vencedores da edição deste ano do concurso, numa cerimónia que contará com a presença dos representantes das regiões finalistas.
Para usufruírem da entrada gratuita, os residentes deverão apresentar o respectivo comprovativo de residência.