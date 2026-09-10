Entrada livre no Monte Palace para assinalar final das 7 Maravilhas

Os residentes na Madeira terão entrada gratuita, este sábado, no Jardim Tropical Monte Palace, no âmbito da realização da grande final nacional do concurso 7 Maravilhas.

A iniciativa pretende assinalar a noite em que será conhecido os vencedores da edição deste ano do concurso, numa cerimónia que contará com a presença dos representantes das regiões finalistas.

Para usufruírem da entrada gratuita, os residentes deverão apresentar o respectivo comprovativo de residência.