Funchal assinala Dia Mundial da Saúde Sexual

O Município do Funchal assinala o Dia Mundial da Saúde Sexual, no dia 4 de Setembro, com uma iniciativa dedicada à reflexão e ao debate sobre a saúde sexual enquanto dimensão fundamental da saúde e do bem-estar.

A sessão decorre na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a partir das 14h30, com entrada livre, reunindo profissionais de diferentes áreas para uma abordagem interdisciplinar à saúde sexual.

A abertura da conferência sob o lema 'Saúde Sexual: diálogos interdisciplinares' estará a cargo da vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal.

O painel contará com a participação de Alicía Freitas, psicóloga da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (DRS/UCAD), Ana Sofia Ventura, fisioterapeuta, e Jéssica Silva, psicóloga e estagiária da Especialização em Sexologia Clínica pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. A moderação será assegurada por Francisca Félix, da Câmara Municipal do Funchal.

Segundo nota à imprensa, a conferência pretende promover o diálogo entre diferentes áreas profissionais e contribuir para uma visão mais abrangente da saúde sexual, valorizando a importância da intervenção multidisciplinar.