CDS-PP aponta habitação, pesca e segurança como prioridades para o Caniçal

O CDS-PP Machico assinala os 32 anos da elevação do Caniçal a vila com um apelo a "investimento e respostas concretas" para a freguesia, defendendo medidas em áreas como a habitação, os espaços públicos, a pesca, a segurança e a criação de oportunidades para os jovens.

Roberto Silva, vice-presidente do CDS-PP Machico e natural do Caniçal, considera que a efeméride deve ser celebrada com orgulho, mas também servir de momento de reflexão sobre o presente e, sobretudo, sobre o futuro da freguesia.

"Tenho muito orgulho em ser do Caniçal. É a terra que me viu nascer e crescer e onde estão as minhas raízes", afirma, destacando a identidade própria da freguesia, a sua população e a história que, defende, deve ser preservada e valorizada.

Entre as prioridades apontadas pelo dirigente estão a valorização dos espaços públicos, a melhoria da frente-mar e das zonas balneares e a criação de mais espaços de lazer e de melhores condições para jovens e famílias.

A actividade piscatória é igualmente destacada, com Roberto Silva a defender melhores condições para os pescadores e a preservação das tradições ligadas ao mar, que considera fundamentais para a identidade do Caniçal.

A habitação e a fixação dos jovens constituem outras das preocupações do CDS-PP, que considera necessário criar condições para que as novas gerações possam permanecer na freguesia e aí construir o seu futuro.

O Caniçal merece mais do que ser lembrado no dia do seu aniversário. Merece investimento e respostas concretas durante todo o ano, seja na qualidade dos espaços públicos, no apoio aos pescadores, na habitação ou na criação de oportunidades para os mais jovens Roberto Silva, vice-presidente do CDS-PP

O responsável chama ainda a atenção para a problemática da droga, defendendo o reforço das medidas de prevenção, acompanhamento e segurança, particularmente junto dos mais jovens.

"Queremos um Caniçal onde os nossos jovens tenham oportunidades, possam praticar desporto, conviver e construir o seu futuro", afirma, considerando necessário "enfrentar os problemas existentes", mas também valorizar as potencialidades da freguesia.

No âmbito do aniversário da elevação a vila, o CDS-PP Machico deixa ainda uma mensagem de reconhecimento à população do Caniçal e reafirma o compromisso de continuar a defender a valorização da freguesia.