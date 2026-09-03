Albuquerque apela ao voto no Monte Palace nas '7 Maravilhas'

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje o Jardim Monte Palace Madeira, onde manifestou apoio à candidatura daquele espaço às Novas 7 Maravilhas de Portugal 2026, na categoria Turismo, apelando à participação na votação.

Durante a visita, Albuquerque destacou a beleza e a diversidade botânica do jardim, considerando o Monte Palace “um dos locais mais aprazíveis e mais belos da ilha”.

O chefe do Executivo madeirense salientou, em particular, a variedade de espécies provenientes de diferentes pontos do mundo, favorecida pelo clima subtropical da Madeira.

O Monte Palace é um dos locais mais aprazíveis e mais belos da ilha. Neste espaço maravilhoso podemos encontrar aquele que é um paradigma e um exemplo da Madeira: a fitodiversidade, ou seja, a variedade de plantas de todo o mundo neste magnífico Jardim, e que, graças ao clima subtropical da Madeira, consegue albergar plantas de todos os continentes. É uma variedade imensa, num Jardim belíssimo, onde predominam as obras de arte e o Museu de Arte Contemporânea, que merece ser visitado. Miguel Albuquerque

O Jardim Monte Palace Madeira reúne espécies botânicas de vários continentes, além de um acervo artístico e de um Museu de Arte Contemporânea, constituindo um dos espaços turísticos e culturais mais conhecidos da Região.

A votação na candidatura pode ser feita através do número 761 207 145, tendo cada chamada o custo de 1 euro, acrescido de IVA à taxa legal de 23%.