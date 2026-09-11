Romaria verde-rubra para o Moreirense já está disponível

"A Onda Verde-Rubra prepara-se para rumar ao Norte do país para apoiar o Marítimo, campeão nacional da II Liga 2025/26, no duelo da 6.ª jornada da I Liga". É desta forma que os verde-rubros anunciam o próximo jogo e que a romaria já está disponível para Moreira de Cónegos.

O clube disponibiliza bilhetes-oferta para os primeiros 40 sócios que pretendam adquirir o seu ingresso para o encontro.

Após esgotados os bilhetes-oferta destinados aos sócios, a venda será aberta a todos os maritimistas, com o valor unitário de 10 euros por bilhete.

A aquisição pode ser efetuada através da bilheteira online do Clube, disponível em https://2ticket.pt/maritimo

O encontro com o Moreirense está marcado para esta segunda-feira, 14 de Setembro, às 20h15, no Estádio Comendador Almeida Freitas.