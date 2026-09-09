Marcha lenta no Funchal assinala um ano de "bloqueio" a novos TVDE

Motoristas de TVDE estão a preparar, para o próximo sábado, às 17h00, um "passeio automóvel pacífico pelas ruas do Funchal para assinalar um ano de bloqueio administrativo à emissão de novas licenças na Região". A iniciativa, divulgada através de nota de imprensa, é promovida por um autodenominado "movimento cívico de candidatos e motoristas de TVDE da Madeira".

O plano passa pela organização de um desfile automóvel, que circulará a velocidade reduzida (25 a 30 km/hora) e passará junto a instituições ligadas ao sector, como o IMT, a Assembleia Legislativa da Madeira e a Presidência do Governo. A caravana vai partir da zona alta de Santo António e pelas 17h30 fará uma paragem na Praça CR7, onde os motoristas vão "celebrar o aniversário do bloqueio com um bolo satírico e debater o impacto social e familiar deste bloqueio ilegal".