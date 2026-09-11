Preços dos combustíveis sobem na ordem dos 9 cêntimos na Madeira

Os preços dos principais combustíveis consumidos na Região Autónoma da Madeira vão disparar na ordem dos 9 cêntimos a partir da próxima semana, levando a que a gasolina e o gasóleo rodoviário se fixem acima dos 2 euros por litro.

A Gasolina super sem chumbo IO 95 que actualmente custa 1,921 euros por litro vai subir 8,9 cêntimos a partir de segunda-feira, ascendendo a 2,010 euros. Quer isto dizer quer por cada 50 litros de gasolina atestado os madeirenses vão desembolsar mais 4,45 euros do que o que pagariam hoje.

O Gasóleo rodoviário, por seu turno, sobe 8,5 cêntimos, passando dos actuais 1,951 euros por litro para 2,036. Num abastecimento de 50 litros de diesel, o valor a pagar será 4,25 euros superior ao que é cobrado hoje.

A homologação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis que vão vigorar a partir das 00h00 da próxima segunda-feira foram já publicados no JORAM em despacho conjunto das secretarias regionais da Economia e das Finanças.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

O preço do petróleo Brent, a referência na Europa, estava hoje de manhã a recuar 3% para 104 dólares por barril, mas continuava 9,5% acima do verificado na manhã da sexta-feira passada (95 dólares dólares).

No continente, o preço por litro do gasóleo deverá aumentar 4 cêntimos e o da gasolina recuar 6 cêntimos na próxima semana, caso a tendência actual se mantenha, segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP).

Com base nos actuais valores da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá atingir 2,152 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá descer aos 2,040 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.